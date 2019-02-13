أخبار مصر | تفعيل غرفة عمليات بـ'معلومات الوزراء‏' لمتابعة موقف الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفعيل غرفة عمليات بـ'معلومات الوزراء‏' لمتابعة موقف الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستعداد ومتابعة التأثيرات المحتملة لسوء الأحوال الجوية اعتباراً ‏من اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019, فقد تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس ‏الوزراء، بحضور ممثلي الوزارات ‏والهيئات والجهات المعنية بالدولة، وذلك للتنسيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة أي أحداث طارئة. ‏

وأشارت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للارصاد الجوية إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق ‏‏13 فبراير حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على ‏شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد؛ تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي إلى تدهور ‏الرؤية الأفقية على الطرق، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، كما تزيد من الاحساس ببرودة ‏الطقس، وتتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن ‏القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق. ‏

وتتابع غرفة العمليات المركزية الموقف أولاً بأول، وستستمر الغرفة فى عملها لحين استقرار الأحوال ‏الجوية، كما يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة ‏الموارد المائية والري، ويتم تعميم رسائل الإنذار المبكر إلى جميع المحافظات لاتخاذ ‏الإجراءات المطلوبة, مع التأكيد على تحديث الموقف أولاً بأول بشكل مستمر نظراً للتغيرات والتقلبات ‏السريعة في الظواهر الجوية.‏

وقد تم اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وحالة عدم الاستقرار, حيث قامت المحافظات بمراجعة كافة ‏إجراءات الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتفعيل عمل فرق الطوارئ بالمحافظات لمواجهة الحالات الطارئة، ويتم ‏التأكد يومياً من تأهب المحافظات واستعدادها بكل الإمكانيات لأي تطورات أو تغيرات في حالة الطقس.‏

وفي النهاية، فإن الغرفة ‏‏تهيب بالسادة المواطنين أهمية متابعة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة ‏العامة ‏للأرصاد الجوية باستمرار نظراً للتقلبات الجوية السريعة، وتوخي الحذر عند صدور أي ‏‏تحذيرات بشأن حالة الطقس وإتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ‏في هذا ‏الشأن. ‏

الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس ‏الوزراء,‏ تتابع بشكل مستمر ومباشر مع جميع المحافظات عبر شبكة الفيديو كونفرانس للإطمئنان على مدى جاهزية المحافظات والتحقُّق من كفاءة خطة الطوارئ المُعدَّة لهذا الغرض واختبار مدى استعداد وجاهزية المحافظات ‏لمواجهة الحوادث الطارئة والأمطار الغزيرة ورفع درجة الاستعداد وتوافر كافة ‏الإمكانيات والموارد اللازمة بما يضمن التعامل بشكل جيد مع أية آثار سلبية محتملة ‏خلال فترة الرصد والتنبؤ، حيث يتم المتابعة على مدار الساعة وإعداد ‏تقارير دورية بالموقف أولاً بأول وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المشاركة.