أخبار مصر | تفعيل غرفة عمليات بـ'معلومات الوزراء‏' لمتابعة موقف الطقس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفعيل غرفة عمليات بـ'معلومات الوزراء' لمتابعة موقف الطقس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستعداد ومتابعة التأثيرات المحتملة لسوء الأحوال الجوية اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019, فقد تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة، وذلك للتنسيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة أي أحداث طارئة.
وأشارت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للارصاد الجوية إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد؛ تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، كما تزيد من الاحساس ببرودة الطقس، وتتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.
وتتابع غرفة العمليات المركزية الموقف أولاً بأول، وستستمر الغرفة فى عملها لحين استقرار الأحوال الجوية، كما يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري، ويتم تعميم رسائل الإنذار المبكر إلى جميع المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة, مع التأكيد على تحديث الموقف أولاً بأول بشكل مستمر نظراً للتغيرات والتقلبات السريعة في الظواهر الجوية.
وقد تم اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وحالة عدم الاستقرار, حيث قامت المحافظات بمراجعة كافة إجراءات الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتفعيل عمل فرق الطوارئ بالمحافظات لمواجهة الحالات الطارئة، ويتم التأكد يومياً من تأهب المحافظات واستعدادها بكل الإمكانيات لأي تطورات أو تغيرات في حالة الطقس.
وفي النهاية، فإن الغرفة تهيب بالسادة المواطنين أهمية متابعة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار نظراً للتقلبات الجوية السريعة، وتوخي الحذر عند صدور أي تحذيرات بشأن حالة الطقس وإتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا الشأن.
الجدير بالذكر، أن غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء, تتابع بشكل مستمر ومباشر مع جميع المحافظات عبر شبكة الفيديو كونفرانس للإطمئنان على مدى جاهزية المحافظات والتحقُّق من كفاءة خطة الطوارئ المُعدَّة لهذا الغرض واختبار مدى استعداد وجاهزية المحافظات لمواجهة الحوادث الطارئة والأمطار الغزيرة ورفع درجة الاستعداد وتوافر كافة الإمكانيات والموارد اللازمة بما يضمن التعامل بشكل جيد مع أية آثار سلبية محتملة خلال فترة الرصد والتنبؤ، حيث يتم المتابعة على مدار الساعة وإعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المشاركة.
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