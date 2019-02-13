أخبار مصر | بحضور "عاشور".. تكريم شيوخ المحامين بشمال الجيزة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور "عاشور".. تكريم شيوخ المحامين بشمال الجيزة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المحامين الفرعية بشمال الجيزة، بالتنسيق مع كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، احتفالية تكريم شيوخ المحامين، غدا الخميس، بحضور النقيب العام سامح عاشور.

تقام الاحتفالية بقاعة الاحتفالات بالمكتبة المركزية في جامعة القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا.

وأوضح "مهنا" أن الاحتفالية ستشهد تكريم 450 محاميا من مختلف المحاكم الجزئية، مشيرا إلى أن اختيار المكرمين تم على أساس معيار موضوعي، يتمثل في بلوغ المحامي 55 عاما، تقديرا لعطائه الذي بلغ قرابة 30 سنة في المهنة. وقد أعد أعضاء مجلس النقابة الفرعية كشوف المكرمين في دوائرهم، وفقا لهذا المعيار.