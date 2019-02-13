أخبار مصر | الحكومة توقع إتفاقية مع قناة القاهرة والناس لتقديم برنامج "العباقرة ملائكة مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توقع إتفاقية مع قناة القاهرة والناس لتقديم برنامج "العباقرة ملائكة مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وقناة القاهرة والناس لبرنامج "ملائكة مصر" للتثقيف بشأن التمريض.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هذا البروتوكول يتضمن تنفيذ 30 حلقة من برنامج العباقرة ملائكة مصر لتوضيح أهمية التمريض ودور الممرضات والممرضين في مصر ومدى عطائهم والشخصيات الإيجابية.

وأضافت أنها ستعقد إجتماعا غدا مع أحد المستثمرين لتدريب الممرضين في ألمانيا، مضيفة أن مهنة التمريض من المهن السامية، موجهة الشكر لقناة القاهرة والناس.

ومن جانبه قال طارق نور، رئيس قناة القاهرة والناس، إن وزيرة الصحة كانت حريصة على تنفيذ برنامج العباقرة ملائكة مصر، لتسليط الضوء على مهنة التمريض والمجهود الإيجابي الذي تقوم به الحكومة في قطاع التمريض.

وأضاف "نور" أن الهدف من البرامج النهوض بقطاع الصحة وهذا دور الإعلام الايجابي لحل المشكلات الموجودة في العديد من القطاعات لافتا إلى أننا نريد أن نقنع الملتقى بالايجابيات وقد نجح برنامج العباقره على مستوي العالم العربي كله مضيفا أن البرنامج هو جزء من الكل في وصول فكرة بعينها.