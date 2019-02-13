أخبار مصر | "مياه الجيزة" تكشف حقيقة سقوط طفل ببالوعة صرف بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مياه الجيزة" تكشف حقيقة سقوط طفل ببالوعة صرف بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عدم تلقيها بلاغات عن أية حوادث تتعلق بسقوط مواطنين فى بالوعات صرف صحى بمركز كرداسة، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية فى مثل تلك الحالات. وأشارت إلى أن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى أزمة كبرى وخطر محدق يهدد سلامة المواطنين وذويهم خاصة الأطفال، والشركة تسارع فى استبدال الأغطية المسروقة فور الإبلاغ عنها. وأكدت على ضرورة تعاون المواطنين مع جهود الشركة والجهود الأمنية لمواجهة تلك الظاهرة. وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات سرقة الأغطية من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتجنب أى مخاطر.

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