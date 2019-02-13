انت الان تتابع «ميري» و«زكريا» يتقدمان بأوراق ترشحهما لـ«الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقدم كل من الكاتب الصحفي حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين الحالي، وخالد ميري رئيس تحرير مؤسسة الأخبار ووكيل أول النقابة، بأوراق ترشحهما رسميا لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 أعضاء بمجلس النقابة، المقرر إجراؤها مارس المقبل. فيما واصلت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، اليوم الأربعاء، تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء المجلس. وأعلنت أن تلقي طلبات الترشح مستمر حتى ظهر غد الخميس في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا.

وأشارت اللجنة المنظمة للانتخابات، إلى أن الكشوف الأولية لأسماء المرشحين علي منصب النقيب وعضوية المجلس، ستعلن ظهر غد الخميس، فور غلق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتي الثلاثاء 14 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، عدا اليوم الأخير،