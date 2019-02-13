انت الان تتابع صاحب دعوى حل مجلس الصيادلة: انتهى عصر البلطجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ترحيب من صيادلة مصر بقرار حل المجلس.. مقيم دعوى الحل: سنعيد النقابة لسابق عهدها والحكم لا يعني فرض الحراسة القضائية.. وبطلان إجراءات انتخابات النقابة

استقبل عدد هائل من صيادلة، قرار حل مجلس النقابة بترحاب شديد، معتبرين أن قرار المحكمة بحل المجلس وتعيين حارس قضائي، هو المخرج الوحيد للأزمات التى تعرضت لها النقابة خلال المرحلة الماضية، خاصة بعد الصراعات التى تجددت نتيجة اختيار اللجنة المشرفة على الانتخابات. الصيادلة طالبوا بضرورة توجه الجهات الرقابية لمقر النقابة، لمراجعة كل الملفات، والتعاملات المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة، معتبرين أن قرار فرض الحراسة أهون مئات المرات من الأوضاع التى كانت تعيشها النقابة.

بسبب وجود مجلس مستهتر تسبب فى إهدار الملايين على شركات الأمن، والمحامين فى القضايا المتبادلة بينهما. الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة ومقيم دعوى حل المجلس، اعتبر أن الحكم هو بمثابة إنهاء لعصر البلطجة والفوضى، والسرقات، الذي عاشتة نقابة الصيادلة على مدار السنوات الماضية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة

بسبب وجود مجلس مستهتر تسبب فى إهدار الملايين على شركات الأمن، والمحامين فى القضايا المتبادلة بينهما.

الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة ومقيم دعوى حل المجلس، اعتبر أن الحكم هو بمثابة إنهاء لعصر البلطجة والفوضى، والسرقات، الذي عاشتة نقابة الصيادلة على مدار السنوات الماضية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على استعادة نقابة الصيادلة لسابق عهدها.

ورد الشيخ فى تصريحات لـ"التحرير"، على من يتحدثون على أن الحكم هو بمثابة فرض حراسة قضائية، قائلا: "منطوق الحكم وتحديد المدة التى سيشرف فيها الحارس القضائي على النقابة، لا يعني أن هذا فرض حراسة، ففرض الحراسة لا تحدد مدته"، مشيرا إلى أن الانتخابات سيتم تأجيلها وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى.

قرار المحكمة وبحسب الصيدلي والمحامي هاني سامح، يقضي بتعيين حارس قضائي خلال أسبوع من نطق الحكم، لتيسير أعمال النقابة حتى إجراء انتخابات على كل مقاعد المجلس والنقيب، خلال 60 يوما من تسلم النقابة.

سامح أضاف فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه من حق أي صيدلي تقديم استشكال على الحكم، إلا أن القضية شبه محسومة خاصة بعد تضامن الدكتور محيي عبيد وهو أحد الخصوم فى القضية، مشيرا إلى أن كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات والتى كان مزمعا إقامتها يوم 1 مارس أصبحت باطلة ولا يعترف بها.

وأكد سامح أنه بعد مرور عامين سيقوم المجلس الذي سيتم انتخابه بعمل قرعة، لاختيار المقاعد التى ستجرى عليها عملية التجديد النصفي.

الصيدلي إسلام عبد الفاضل، قال إن الحكم، هو حكم مستحق لإنهاء التزوير ودعم السلاسل التى كانت ستخترق النقابة، والصراعات المتبادلة، وشكوك فى عمليات تزوير جمعيات، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين كانوا موجودين لا يستحقون أن يكونوا وجهة للصيادلة، والأوضاع التى عاشتها النقابة لا تمثل الصيادلة.

عبد الفاضل أكد لـ"التحرير" أن الانتخابات سيتم إيقافها، وتنفيذ الحكم لا بد أن يكون فوريا، فالمخالفات لم تتوقف حتى بعد حبس النقيب المحبوس، فما زالت هناك "فضايح"، وجمعيات عمومية تم تزويرها، وتسويات مالية تمت بطريقة غير سليمة.

وطالب عبد الفاضل بإنهاء العملية الانتخابية خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الحكم كان مطلب الغالبية من صيادلة مصر، "شوفوا مواقع التواصل الاجتماعي، الصيادلة كلهم فرحانين".

كانت محكمة الأمور المستعجلة، قد أصدرت صباح اليوم الأربعاء 13 فبراير، حكما بحل مجلس نقابة الصيادلة بالكامل، وفرض لجنة خماسية وحارس قضائي لإداره النقابة وإجراء الانتخابات خلال 60يوم.

القضية التى أصدرت فيها الأمور المستعجلة حكمها اليوم، كان قد تقدم بها الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، ونقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، لحل مجلس النقابة، عندما بدأت الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، والاعتداء على الصيدلي إسلام عبد الفاضل بسلاح أبيض، واختصما في دعواهما نقيب الصيادلة محيي عبيد بصفته، والذي تضامن معهما فى القضية قبل حبسه، على ذمة قضية اعتداء على صيدلي.

واستندا في دعواهما إلى عقد جمعيتين مضادتين، مع استمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.