شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تحتل صدارة الجامعات المصرية في تصنيف أسباني لـ2019: «691 عالميًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت جامعة القاهرة الترتيب الأول مصرياً في تصنيف «ويبوميتركس» الأسباني للجامعات نسخة يناير 2019، واحتلت الجامعة المركز 691 عالمياً من بين 25 ألف جامعة في العالم، وتقدمت الجامعة في الترتيب عن تصنيف العام الماضي بـ 49 مركزاً.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن تصنيف ويبوميتركس يعمل على تقييم 25 ألف جامعة على مستوى العالم خلال 6 أشهر سنويًا، في شهري يناير ويوليو، ويعتمد على مواقع الويب التابعة للجامعات، معرباً عن أمله في رفع ترتيب الجامعة في هذا التصنيف من خلال إتاحة أكبر قدر من المعلومات عن نشاط الجامعة على الموقع الالكتروني للجامعة والتي يعتمد عليها هذا التصنيف في ترتيب الجامعات.

وأضاف «الخشت» أن جامعة القاهرة تقدمت في التصنيفات الدولية للجامعات خلال عام 2018 بشكل ملحوظ، وتصدرت الجامعات المصرية، حيث جاء تصنيف الجامعة تبعاً لتصنيف كيو إس «QS» عام 2018 في المركز الأول، وتم تصنيف 16 من التخصصات الأكاديمية بالجامعة (بزيادة 6 تخصصات عن عام 2017) في ترتيب متقدم عالمياً، حيث جاءت كلية الطب في المركز 251 متفوقة على كليات الشرق الأوسط، وكلية الهندسة في الترتيب 231 عالمياً، وكلية الصيدلة في الترتيب من 101-150 على مستوي العالم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة جاءت في صدارة التخصصات التطبيقية، حيث اقتربت من سقف المائة الأولي على مستوي العالم في تخصصين، الصيدلة والهندسة المعمارية على مستوي التخصصات المماثلة في جميع جامعات العالم.

وتابع أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة الجامعات المصرية في تصنيف «CWUR» لعام 2018 واحتلت المرتبة 452 من بين أكثر من ألف جامعة على مستوي العالم في هذا التصنيف، لافتاً إلى أن الجامعة احتفظت بمكانتها ضمن أفضل جامعة في التصنيف الصيني في الفئة 401 إلى 500.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حصول مجلة الجامعة الدولية للبحوث العلمية المتقدمة «JAR» المتخصصة في نشر الأبحاث العلمية على معامل تأثير «4.327 IF» لأول مرة منذ صدورها عام 2010، وفقاً لتقرير أعلي هيئه دولية وهي مؤسسه تومسون رويترز «Thomson Reuters».

وتابع رئيس جامعة القاهرة «أننا نبذل جهوداً للتواجد بقوة في التصنيفات الدولية، ونعمل على تنمية المعايير التي تتطلبها تلك التصنيفات ونقوم على زيادة التعاون الدولي التعليمى والأكاديمي مع الجامعات العالمية، ودعم البحث العلمى والنشر الدولى في كبرى المجلات العالمية»، موضحاً أن «تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية جزء أصيل من استراتيجة الجامعة».