شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة تداول «حلوى مخدرة بالصيدليات»‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول حلوى «الجيلي كولا والفروتي جيلي» تحتوي على مادة مخدرة بالصيدليات.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوي على مواد مؤثرة على الصحة النفسية بالصيدليات.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي أماكن لعرضها أو بمحلات السوبر ماركت، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وضبط الأدوية المهربة، وسحب عينات من الأغذية بالأسواق وتحليلها بالمعامل المركزية.