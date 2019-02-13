شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على زيادة حصة دمياط في رأس مال «شركة الأثاث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، عن موافقة مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الطلب المقدم من محافظة دمياط بشأن زيادة حصتها في رأس مال شركة دمياط للأثاث بواقع ١١٦ مليون جنيه وفي حدود رأس المال المرخص، حيث تبلغ حصة المحافظة ٣٣.١٨٪ من رأس مال الشركة.

وأكدت «ميخائيل» أن شركة دمياط للأثاث تتولى تنفيذ المشروع المقام على مساحة ٣٣١ فدانا بهدف إنشاء أكبر مدينة متكاملة ومتخصصة في مجال صناعة الأثاث في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن استراتيجية المشروع تكمن في تحويل المدينة لتكون الوجهة الأساسية لراغبى شراء الأثاث من داخل مصر وخارجها وذلك باعتبارها محفز للاستثمار وتخدم السوق المحلية وتدعم الوصول إلى السوق العالمية عبر زيادة حجم الصادرات، فضلا عن تعميق صناعة الأثاث والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية وإعادة دمياط إلى مكانتها كمدينة رائدة في هذه الصناعة.