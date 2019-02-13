شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة التراثية» تناقش تطوير «الأزبكية»: «ستبدأ بالنافورة ونادي السلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في اجتماعها الأخير، الأربعاء، الخطط المتعلقة بتطوير منطقة وسط البلد.

وتطرقت اللجنة إلى أحدث الخطوات المتعلقة بتطوير حديقة الأزبكية، وقررت البدء في تطوير الجزء الذي يشمل النافورة التاريخية ونادي السلاح المصري، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق التي تنفذ أحد أهم مشاريعها داخل موقع الحديقة.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بالخطط التمويلية للمشروعات المزمعة في مختلف مناطق وسط البلد، وكلفت اللجنة المالية بتمكين عناصر الجذب في مختلف الشوارع، والبحث عن الحلول الأمثل لاستغلالها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية، مع التشديد على التوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لمشكلة المواصلات والركن في وسط البلد.

وأثنت اللجنة على مشروع تطوير مبنى الجامعة الأمريكية القديم في ميدان التحرير، وتحويله إلى صرح للثقافة والفنون بما يمثل نموذجا لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في خطط التطوير التي يعتمد نجاحها على مشاركة الجميع.