شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار سقف مسجد عزبة البسيوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قطع الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جولته بمركز بني عبيد وتوجه لتفقد موقع انهيار سقف مسجد عزبة البسيوني أثناء قيام العمال بصب الخرسانة المسلحة مما تسبب في إصابة العشرات من العمال. وكذلك انتقل إلى مكان الحادث اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، والسيد صبح، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه موقع الحادث وجهود الحماية المدنية في البحث عن أي مصابين تحت السقف المنهار. كما زاروا المستشفى للاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد شهود عيان من القرية أن المسجد يتم إنشاؤه حديثا، وكان العمال يقومون بعملية صب الخرسانة، إلا أن جزءا كبيرا من السقف انهار بالعمال الموجودين فوقه وعلى عمال بداخل المسجد، وتمكن الأهالي من إنقاذ حوالي 30 عاملا، فيما بقي عدد من العمال تحت السقف وتحاول قوات الحماية المدنية إنقاذهم، وأشار شهود العيان إلى أن عددا كبيرا من العمال تم عمل الإسعافات الأولية لهم بموقع الحادث ولم يتم نقلهم إلى المستشفى.