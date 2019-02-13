شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية شراء طاقة من محطة طاقة رياح بسعة 250 ميجاوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة نقل الكهرباء، اتفاقية شراء طاقة وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس بالقرب من رأس غارب بقدرة 250 ميجاوات، باستثمارات تبلغ 325 مليون دولار مع شركة ليكيلا، وسوف يرفع المشروع مع بدء تشغيله النسبة الحالية للطاقة الكهربائية المولدة من طاقة الرياح بنسبة 14٪.

وحضر توقيع بمقر مجلس الوزراء كلٌ من رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسير جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا.

ويهدف المشروع لإنتاج أكثر من 1000 جيجاوات ساعة سنويا، وهو قدر من الطاقة يكافئ قيمة الطاقة المطلوبة لتشغيل أكثر من 350 ألف منزل في مصر، ويقدر إجمالي استثمارات المشروع بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي، ويتم العمل حالياً مع مؤسسات التمويل الدولية الرائدة لتوفير التمويل للمشروع.

كما تم توقيع عقد ربط المحطة بالشبكة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم بناء المشروع بنظام تسليم مفتاح، وذلك من خلال المقاول المسؤول «EPC»، وسيتم الإعلان عن المقاول في تاريخ لاحق، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي بنهاية هذا العام، وأن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2021.

وقال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا: إن «مصر تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 20٪ من إجمالي مصادرها المختلفة من الطاقة بحلول عام 2022». وتعتبر اتفاقية اليوم خطوة رئيسية في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير مشروع محطة الرياح للطاقة بقوة 250 ميجاوات.