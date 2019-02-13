"الجنايات" ترفض إشكال 6 متهمين على معاقبتهم 15 سنة في "أحداث بولاق أبوالعلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، برفض إشكال 6 متهمين على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بولاق أبوالعلا" والاستمرار في التنفيذ.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وعمرو سعيد قنديل، بسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالمؤبد لمتهمين، ومعاقبة 16 متهمًا بالمشدد 15 عامًا، وبراءة 86 آخرين مما نسب إليهم. في القضية المعروفة بـ"أحداث بولاق أبو العلا"،

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.