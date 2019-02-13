قبل غلق الباب بـ24 ساعة.. 12 مرشحًا بانتخابات الصحفيين و11 لـ"النقيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

واصلت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها الأول من مارس المقبل.

وأضاف جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة تلقت في اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح (3) طلبات على منصب النقيب وهم: إسكندر إسماعيل أحمد فرج، وشهرته (إسكندر أحمد) دار التحرير للطبع والنشر، سعيد محمد محمد فرج وشهرته (سعيد فرج) الأحرار، وعاصم عبد اللاه رشوان رضوان (عاصم رشوان) حر، ليصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن (11) مرشحًا.

وذكر أن اللجنة تلقت أيضا (9) طلبات لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية حتى الآن (45) مرشحًا، والمرشحين التسعة هم: أسماء عصمت محمد نجاتي وشهرتها (أسماء عصمت) الأحرار، حاتم زكريا حلمي محمود وشهرته (حاتم زكريا) أخبار اليوم، حماد سعيد الرمحي وشهرته (حماد الرمحي) الدستور، خالد طه ميري عبدالرحمن وشهرته (خالد ميري) أخبار اليوم، وخالد محمد عويس العطفي وشهرته (خالد العطفى) الأمة.

كما تقدمت بأوراق ترشحها محاسن عبدالله سنوسي مهدي وشهرتها (محاسن السنوسي) المصري اليوم، و محمد أحمد حفنى محمد وشهرته (محمد الصايم) دار التحرير، هشام أحمد عوض جعفر وشهرته (هشام جعفر) حر، وياسر مصطفى إسماعيل محمد وشهرته (ياسر مصطفى) الأمة.

وأشار عبدالرحيم إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس، وتعلن بعدها أسماء المرشحين، لتبدأ اللجنة الجمعة المقبل ولمدة (5) أيام تلقي طلبات الطعون والتنازلات.

وحضر من اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة اليوم كل من الزملاء محمود الشيخ، وثروت شلبى ومحمد سعد عبدالحفيظ وأيمن عبدالمجيد .