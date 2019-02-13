محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح المحتمل لمنصب نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدء حملته الانتخابية. ودار حوار بين خبراء وباحثين المركز مع ضياء رشوان حول البرنامج الانتخابي وتم طرح مجموعه من الأفكار والمقترحات حول تفعيل بعض النقاط التي يمكن تنفيذها بعد فوزه، واختتم اللقاء بإعلان أعضاء المركز الدعم الكامل للكاتب الصحفي ضياء رشوان.​

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترشحه لـ"الصحفيين".. ضياء رشوان يطلق حملته الانتخابية من "الأهرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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