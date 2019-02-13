اللواء أبوبكر الجندي رئيسا للجنة بحوث المشاهدة بـ"الأعلى للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أصدر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قرارا بتشكيل لجنة لبحوث المشاهدة برئاسة اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو مجلس النواب، الدكتورة غادة عبدالله، عبدالفتاح الجبالي ومحمد العمري. وتختص اللجنة بدراسـة المعايير المقترحة مـع اعتماد استمارات العينـــة ومتابعة المنهجية العلمية المطبقة في الدراسة المتمثلة في بحوث المشاهدة وبحوث الرأى، ومتابعة أعمال الجهات المتعلقة بهذه الموضوعات، ومتابعة النتائج والتوصيات المقترحة والموافقة عليها.​

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