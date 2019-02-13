رئيس النواب: إعداد دستور جديد شامل للبلاد قد يثار يومًا ما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن إعداد دستور جديد للبلاد شامل قد يثار للنقاش، والبحث يومًا ما.

جاء ذلك في الجلسة العامة، الأربعاء؛ لمناقشة التعديلات الدستورية، التي تقدم بها خمس أعضاء المجلس.

وقال عبدالعال: "نحن في حاجة لدستور جديد نعم"، ونحن حين سلمناها (مسودة الدستور) كلجنة عشرة بعد أن تفرغ مصر من فترتها الانتقالية، لها أن تعمل دستورًا جديدًا، وأعتقد أنه أمر مطروح للنقاش والبحث في يوم من الأيام".

حديث عبد العال جاء ردا على النائب عماد جاد، عضو تكتل ٣٠/٢٥، بأن تعديل الدستور يحتكم إلى التصويت داخل البرلمان واستفتاء المواطنين عليه، والعديد من الدول أخذت فترات كبيرة لصياغة دساتير، مضيفا أن الديمقراطية مجموعة قيم ولا تستورد من الخارج، ونحتاج لدستور جديد.

وأوضح موافقته على تعديل الدستور لكونه يضمن مدنية الدولة ويراعي تمثيل المرأة ويستحدث منصب نائب رئيس الجمهورية.​