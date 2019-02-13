عبدالحميد كمال يطالب بإعلان أسماء مقدمي التعديلات الدستورية وعبدالعال يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإعلان أسماء النواب الذين تقدموا بالتعديلات الدستورية وفق اللائحة، خاصة أن تقرير اللجنة العام لم يتضمن الأسماء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، وانتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا.

وعقب رئيس المجلس بأن اللائحة لم تتضمن ذلك، والأسماء متاحة بالأمانة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت النص على التأكد من صحة العضوية وأرقامها، وليس النص عليها في التقرير: "الأسماء متاحة بالأمانة العامة لمن يريد الاطلاع عليها".