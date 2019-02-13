"مياه الجيزة" توضح حقيقة سقوط طفل ببالوعة صرف صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عدم تلقيها بلاغات عن أي حوادث تتعلق بسقوط مواطنين في بالوعات صرف صحي بمركز كرداسة.

وأشارت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي أزمة كبرى وخطر محدق يهدد سلامة المواطنين وذويهم خاصة الأطفال، والشركة تسارع في استبدال الأغطية المسروقة فور الإبلاغ عنها.

وأكدت الشركة، ضرورة تعاون المواطنين مع جهود الشركة والجهود الأمنية لمواجهة تلك الظاهرة، كما ناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات سرقة الأغطية من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتجنب أى مخاطر.