عبدالعال: التعديلات الدستورية لم تمس صلاحيات البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، لم تمس النظام البرلماني وصلاحيات المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، تعقيبا على حديث النائب صلاح عبدالبديع، الذي انتقد التعديلات وقال إنها تحول مصر لنظام أشبه بالرئاسي.

وقال "عبدالعال"، موجها حديثه، للنائب صلاح عبدالبديع: "أنت أستاذ قانون دستوري وتعلم جيدا أن النظام كان نظاما برلمانيا يميل للنظام الرئاسي، ولم يمس النظام البرلماني ولو في فقرة واحدة بهذه التعديلات، المواد المعدلة لم تتعرض في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا بمزيد من الضمانات للفئات التي خصها الدستور بتمييزها إيجابيا، بالتالي نوع من الضمانات، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية ولو في فقرة واحدة، ظلت كما هي، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهمورية، يحدد اختصضاصات هذا النائب وفقا لاختصاصات الرئيس، بالتالي التوازن ظل كما هو".