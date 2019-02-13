وزيرة الصحة: إطلاق 27 قافلة طبية مجانية في 15 محافظة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 27 قافلة طبية مجانية، اليوم الأربعاء، وحتى يوم 20 فبراير الجاري، بـ15 محافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المستهدفة هي السويس، المنوفية، مطروح، جنوب سيناء، كفر الشيخ، الوادي الجديد، البحيرة، بني سويف، الشرقية، الجيزة، المنوفية، الأقصر، البحر الأحمر، أسيوط، وأسوان، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه القوافل يأتي في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية اليوم، في مناطق الطرانة مركز السادات محافظة المنوفية، ومركز شباب الشلوفة بقرية الشوكلي بحي الجناين محافظة السويس، وسواني جابر مركز الضبعة محافظة مطروح، ووحدة الميدان مركز العريش محافظة شمال سيناء، وكفر تقى مركز الزرقا محافظة دمياط، واللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة برج العرب القديمة محافظة الاسكندرية، والحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، كما سيتم اطلاق قافلة طبية اخرى بمنطقة بهنيا مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك خلال يومي 14 و15 فبراير الجارى.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ 3 قوافل طبية يومي 15 و16 فبراير الحالى، بمناطق الخرمان مركز اطفيح محافظة الجيزة، ووادى ابوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، وظفر مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية اخرى في مناطق الكوم الأحمر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ونجع غنيم محافظة الاقصر، ومنشأة فيصل مركز اطسا محافظة الفيوم، أبوعطية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وعزبة المطار مركز شرق محافظة الأسكندرية، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

وأكدت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، تنفيذ قافلتين طبيتين في يومي 17و18 من شهر فبراير الجارى بمنطقتي عزبة الصول مركز حلايب وشلاتين محافظة البحر الاحمر، ومركز طبي حدائق حلوان محافظة القاهرة.

وأضافت "الصادق"، أنه سيتم تنفيذ 4 قوافل خلال يومي 18و19 فبراير بمناطق الأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وقرية بحر البقر مركز جنوب بورسعيد، وكوم أبوإسماعيل مركز أبوحمص محافظة البحيرة، وكفر بدواى القديم مركز المنصورة محافظة الدقهلية، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق الشرفا مركز الصف محافظة الجيزة، والغريب مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، وجبل الزلط مركز كوم امبو محافظة اسوان، وابورماد وجبل علبة وادليديت بمركز حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الاحمر، وواديي الجوفة والمرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، خلال يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

وأشارت "الصادق" إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والاطفال، وانف واذن، وعظام، وجراحة، ورمد، واسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الاسرة، وخدمات طبية اخري مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لتحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات لمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذه القوافل.