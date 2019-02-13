أخبار مصر | رئيس الزمالك من جلسة مناقشة تعديلات الدستور بالبرلمان: "أنا مليش أفلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك من جلسة مناقشة تعديلات الدستور بالبرلمان: "أنا مليش أفلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، إنه من أوائل النواب الذين رفضوا دستور 2014 لما يتضمن من مواد بمثابة المواد المفخخة.

وأضاف رئيس الزمالك، أن الدستور الحالي متضمن تضارب بين السلطات، متابعا: "أنا مليش أفلام"، مُذكرًا أن المرآة المصرية في المشاركة الفعالة بطوابير الانتخابات وهم يصنعون الديمقراطية في مصر، مُطالبًا بعودة وزير الإعلام مرة أخرى للعمل مع نقابة الصحفيين والإعلاميين خاصة وأن الهيئات لا تقوم بالدور المنوط بها.

وأعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، خلال الجلسة العامة، الموافقة على التعديلات الدستورية الجديدة، قائلة:"نحن نناقش التعديلات اليوم من أجل مصر ونثمن ونحيى ما تضمنه التعديل من أن يكون تمثيل المرأة بنسبة 25% من أعضاء البرلمان متمنية أن تكون النسبة 40%".

وقالت أبوالسعد:"الشعب هو الذى قال رأيه فى الدستور القائم نعم وهو الذى سيقول رأيه فى التعديلات الحالية، ولا سيادة إلا للشعب ولا صوت يعلو فوق صوته".

وأعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة العامة، عن موافقته على التعديلات الدستورية، قائلا: "كنت أتوقع أن يكون تقديم التعديلات الدستورية من خلال حوار مجتمعى هذا لا ينفى أن النواب الذين تقدموا بمقترح تعديل الدستور استعملوا حقهم واتبعوا الإجراءات القانونية والدستورية السليمة".

وقال عبدالعال، أن حزب التجمع كان مشارك بأعضاءه بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور القائم كان يرى أن مدة الرئيس يجب أن تكون أكبر من أربع سنوات، معلنًا موافقته على استحداث منصب نائب للرئيس.

وقال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يوافق علي تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل بشأنها.

وأضاف أباظة، أن مصر كانت فى لحظة فارقة حتى تسلم رئاستها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل بشكل مستمر للتغلب علي إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل علي تثيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التى نطمع بها.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة فى ضوء الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب فى مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصرى، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضى"، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستورى على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلى والتى تسببت فى كثير من المشاكل، وكذلك انتخابات المجالس المحلية.

وأعلن النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية وممثل هيئته البرلمانية فى مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورى والمواد المطروحة للتعديل.

وقال النائب صلاح حسب الله،: "الشعب المصرى هو صاحب القرار وهو السيد فى اتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية، ومجلس النواب التزم نصيا وحرفيا بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وأكد أنه سيجرى حوارا مجتمعيا يحصره كل المعنيين والاتجاهات السياسية، فالدستور المصرى ملك لكل مهتم من أحزاب ومجتمع مدنى وإعلاميين وسياسيين، وفى الآخر مردنا جميعا إلى المواطن المصرى صاحب القرار".

