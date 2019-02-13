أخبار مصر | 12 مرشحًا في اليوم قبل الأخير لانتخابات 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 مرشحًا في اليوم قبل الأخير لانتخابات 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، عن تلقيها اليوم، طلبات الترشح على منصب النقيب وستة من أعضاء المجلس، لليوم الرابع.

وقاا جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة، إن اللجنة تلقت في اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشيح (3) طلبات على منصب النقيب، وهم: إسكندر إسماعيل إحمد فرج وشهرته (إسكندر أحمد) من دار التحرير للطبع والنشر، وسعيد محمد محمد فرج وشهرته (سعيد فرج) من الأحرار، وعاصم عبد اللاه رشوان رضوان(عاصم رشوان) حر، وبذلك يصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن (11) مرشحًا.

وأضاف أن اللجنة تلقت أيضًا (9) طلبات لعضوية المجلس، ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية حتى الآن (45) مرشحًا، والمرشحين التسعة هم: "أسماء عصمت محمد نجاتي وشهرتها (أسماء عصمت) من الأحرار، حاتم زكريا حلمي محمود وشهرته(حاتم زكريا) من أخبار اليوم، حماد سعيد الرمحي وشهرته(حماد الرمحي) من الدستور، خالد طه ميري عبدالرحمن وشهرته(خالد ميري) من أخبار اليوم، خالد محمد عويس العطفي وشهرته(خالد العطفي) الأمة، محاسن عبدالله سنوسي مهدي وشهرتها(محاسن السنوسي) من المصري اليوم، محمد أحمد حفني محمد وشهرته(محمد الصايم) من دار التحرير للطبع والنشر، هشام أحمد عوض جعفر وشهرته (هشام جعفر) حر، ياسر مصطفى إسماعيل محمد وشهرته (ياسر مصطفى) الأمة.

وأشار "عبدالرحيم" إلى أن اللجنة المُشرفة على الانتخابات ستُغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس، وتعلن بعدها أسماء المرشحين الأولية، فيما تبدأ اللجنة يوم الجمعة المقبل ولمدة (5) أيام تلقء طلبات الطعون والتنازلات.

وحضر من اللجنة المُشرفة على انتخابات النقابة اليوم كل من الزملاء: محمود الشيخ، وثروت شلبي ومحمد سعد عبدالحفيظ وأيمن عبدالمجيد.

وكانت فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، اليوم، باب تلقي طلبات الترشح لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وكانت فتحت اللجنة، بداية من يوم الأحد، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، مما أسفر عن ترشح 36 زميل لعضوية المجلس و8 لمقعد النقيب.

ومن المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخميس الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أنيبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت اللجنة قد أرسلت خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.