أخبار مصر | تفاصيل 27 قافلة طبية مجانية في 15 محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل 27 قافلة طبية مجانية في 15 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 27 قافلة طبية مجانية، بدءً من اليوم الأربعاء، وحتى 20 من فبراير الجاري، في 15 محافظة.

وأضافت أن المحافظات المستهدفة هي السويس، والمنوفية، ومطروح، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والبحيرة، وبنى سويف، والشرقية، والجيزة، المنوفية، والاقصر، والبحر الاحمر، واسيوط، اسوان، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه القوافل تأتي في إطار الإهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، والحدودية.

وأوضحت أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرا الي انه سيتم اطلاق 8 قوافل طبية اليوم، في مناطق الطرانة مركز السادات محافظة المنوفية، ومركز شباب الشلوفة بقرية الشوكلي بحي الجناين محافظة السويس، وسواني جابر مركز الضبعة محافظة مطروح، ووحدة الميدان مركز العريش محافظة شمال سيناء، وكفر تقى مركز الزرقا محافظة دمياط، واللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ووحدة برج العرب القديمة محافظة الاسكندرية، والحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، كما سيتم اطلاق قافلة طبية اخرى بمنطقة بهنيا مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك خلال يومي 14 و15 فبراير الجارى.

وأشارت إلى تنفيذ 3 قوافل طبية يومي 15 و16 فبراير الحالى، بمناطق الخرمان مركز اطفيح محافظة الجيزة، ووادى ابوجعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، وظفر مركز تمى الامديد محافظة الدقهلية، بالاضافة الى اطلاق 5 قوافل طبية اخرى في مناطق الكوم الاحمر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ونجع غنيم محافظة الاقصر، ومنشأة فيصل مركز اطسا محافظة الفيوم، أبوعطية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وعزبة المطار مركز شرق محافظة الاسكندرية، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، تنفيذ قافلتين طبيتين في يومي 17و18 من شهر فبراير الجارى بمنطقتي عزبة الصول مركز حلايب وشلاتين محافظة البحر الاحمر، ومركز طبي حدائق حلوان محافظة القاهرة.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ 4 قوافل خلال يومي 18و19 فبراير بمناطق الاربعين2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وقرية بحر البقر مركز جنوب بورسعيد، وكوم ابواسماعيل مركز ابوحمص محافظة البحيرة، وكفر بدواى القديم مركز المنصورة محافظة الدقهلية.

وأشارت إلى إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق الشرفا مركز الصف محافظة الجيزة، والغريب مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، وجبل الزلط مركز كوم امبو محافظة اسوان، وابورماد وجبل علبة وادليديت بمركز حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الاحمر، وواديي الجوفة والمرير مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

وأكدت أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والاطفال، وانف واذن، وعظام، وجراحة، ورمد، واسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الاسرة، وخدمات طبية اخري مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة الي تحويل الحالات التى تحتاج الي اجراء عمليات الي مستشفيات وزارة الصحة، والتامين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.