أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لربط التعليم الزراعي باحتياجات السوق

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع برتوكول تعاون، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الثروة الحيوانية والسميكة والداجنة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطوير وتحديث النظم الزراعية لزيادة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني مما يتطلب توفير العمالة والكوادر الفنية المدربة و التي تتفق مع المعايير القومية والعالمية للمهارات والمعارف ودفع عجلة الإنتاج.

وتدعم وزارة التربية والتعليم التدريب المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية وتلبية احتياجات الاستثمار بمصر من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني و التدريب المهني بهدف رفع كفاءة الطلاب في محالات التنمية الزراعية وربط التعليم الزراعي باحتياجات السوق، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.

وستقوم وزارة الزراعة بتوفير باحثين ومتخصصين مؤهلين من د الخبرة لتدريب كوادر هيئة التدريس وتأهيل طلبة التعليم الفني الزراعي في محال الثروة الحيوانية والداجنة.