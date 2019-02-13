مصر | "كان تائها في الإسكندرية".. "الداخلية" تعيد طفلا لأهله بالقاهرة

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة؛ لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، من العثور على طفل يدعى "سمير م.س"، يبلغ من العمر 9 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة الشيخ صالح الابتدائية بالسيدة زينب، وكان الطالب في حالة بكاء، حيث أفاد أنه متغيب عن أهليته، وحضر إلى الإسكندرية صحبة صديق له، وذلك باستقلال قطار من القاهرة.

وقام رجال الشرطة بتقديم الرعاية اللازمة للطفل، وتم إخطار مديرية أمن القاهرة، حيث تمكن قسم شرطة السيدة زينب من التوصل إلى أهلية الطفل، من خلال بياناته المسجلة بالمدرسة الخاصة به، وتم استدعاء والده "مصطفى س.ب"، ومقيم بشارع مجلس الأمة بالسيدة زينب.

وأعقب ذلك توجيه مأمورية من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الإسكندرية؛ لاستلام الطفل من نقطة شرطة سيدي بشر، التابعة لقسم المنتزه، وتسليمه لقسم شرطة السيدة زينب، وتم تسليم الطفل لوالده، وتعهد بحسن رعايته.