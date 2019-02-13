مصر | تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ9 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق" الإرهابية لـ9 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، لجلستي 9 و10 مارس للشهود عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى. وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

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