مصر | الجنايات تفض أحراز المتهمة فاتن إسماعيل في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايات تفض أحراز المتهمة فاتن إسماعيل في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمجمع محاكم طره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقدمت النيابة مايفيد بورود أحراز المتهمة فاتن أحمد اسماعيل، وتبين انها عبارة عن اوراق معنونة بإسم "جدول تشغيل المناهج للصف".

وضمت الاحراز ورقة ثانية بعنوان "أهمية تغير الرأي العام" ويوجد بها رسومات شبه مستديرة عددها 7 رسومات دون بداخل كلا منها عبارات "يعتمد عليها المسئولين في صنع القرار"، و"الموضوعات التي يهتم بها الرأي العام ويهتم بها المسئولون ويتبعها الجمهور"، و"وسيلة للسيطرة علي الشعوب"، و"يطلق علي الراي العام السلطة الخامسة"، و"الرأي العام دعم وحماية ويتبني الفكرة بعد الثورة"، و"تغير الرأي العام للأفضل فرض".

وضمت الورقة الثالثة والرابعة مكررة بذات العبارات المدونة بالصحيفة الثانية، والوراقة الخامسة عبارة عن رسومات مستطيلة عددها 5 بداخل كلا منها عبارات "عرض الحقائق"، و"التكرار"، و"إدارة العاطفة"، و"لفت الانتباه"، و"الاشاعات".

وضمت الورقة السادسة ذات العبارات المتواجدة بالورقة الخامسة، فيما شملت الورقة السابعة بعنوان "وسائل ممكنة لتغير الرأي العام" وهي عبارة عن رسومات مستديرة بأشكال هندسية عددها 12 شكل هندسي، دون في عدد 9 منها عبارات "الحوار المباشر"، و"قصة وتعليق"، و"صورة وتعليق"، و"نقل الخبر"، و"فيديو"، و"رصاصة"، و"بوستر او ملصق"، و"رسائل محمول"، و"صفحات التواصل الاجتماعي".

فيما ضمت الورقة الثامنة، عنوان رابعا "القافلة الدعوية" عبارة عن شكل هرمي مقسم إلي اشكال هرمية أصغر عددها 7 اشكال دون بها العبارات "الاعداد والاستعداد النفسي"، و"الصدق"، و"الصلاة والدعاء والاستغفار"، و"تحضير جيد - البطاقة"، و"تحضير هدية تناسب الشخص"، و"تحديد زمان ومكان مناسب"، و"تقيد".

والورقة التاسعة ذات العبارات بالورقة السابقة، اما الورقة العاشرة حملت عنوان "تابع القافلة الدعوية" عبارة عن شكل هرمي بداخله عدد من الاشكال الهرمية بحجم أصغر دون بها العبارات "مقدمة وتعارف"، و"اختار الشخص المناسب"، و"قدم هدية"، و"تعرف علي اسمه وكنيته وناديه به"، و"المؤمن يألف ويؤلف"، و"الابتسامة"، و"حدد شخصية من تخاطب"، و"خاطبوا الناس علي قدر عقولهم"، و"استخدم الكلمات السحرية"، ويوجد علي جانب تلك الورقة عبارة "بعض الكلمات السحرية - أشكرك، انت مية في المية، انت راجل محترم، تفكيرك كويس، ربنا يبارك فيك، ربنا يرزقك، ربنا يسترها معاك، يسلم طريقك"، والورقة الحادية عشر والثانية عشر مكررتين بذات العبارات السابقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى .

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.