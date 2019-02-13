"رئيس حي الرحاب ومحاكمة طبيب ابتز خطيبته بصور عارية" .. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك المحاكمات:

الحكم في استشكال 6 متهمين على حكم سجنهم بـ"أحداث بولاق"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، حكمها في استشكال 6 متهمين على الحكم بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث بولاق أبو العلا".

كانت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالمؤبد لمتهمين، ومعاقبة 16 متهمًا بالمشدد 15 سنة، وبراءة 86 آخرين مما نسب إليهم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

محاكمة طبيب ابتز خطيبته السابقة بصور عارية

تنظر محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسيني، جلسة محاكمة طبيب في اتهامه بالتشهير بخطيبته السابقة.

كانت نيابة المقطم والخليفة قد أمرت بإحالة قضية اتهام والد فتاة لخطيبها السابق إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى "ا.ن"، طبيب قام بخطبة زميلته وبعد فترة فسخ الخطبة بدأ يبتزها وأسرتها بصور عارية لها استولى عليها من هاتفها المحمول.

محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 271 متهما في قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

محاكمة بديع و70 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث قسم شرطة العرب".

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، ما هو منسوب إليهم من اتهامات.

محاكمة رئيس حي الموسكي بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل تجاري.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي، والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، كشفت أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباته.

الحكم على رئيس حي الرحاب ومحامي بتهمة الرشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب،المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية محاكمة رئيس حي الرحاب السابق، ومحامي في الشئون القانونية بمدينتي بتهمة الرشوة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أحالت في وقت سابق "ن.ع" رئيس حي الرحاب، ومدير إدارة الشئون القانونية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بتلقي وطلب رشوة مقدارها 200 ألف جنيه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه كان يجلس مع مدير إدارة الشئون القانونية، ومعهما أحد مندوبي إحدى الشركات العقارية الكبرى، لكنها كانت جلسة صداقة ومودة وليس لها علاقة بشئون العمل على حد تعبيره.