توفير فرص عمل للشباب ورواتب لائقة للمُعلمين.. أبرز مناقشات البرلمان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

يعتزم مجلس النواب بدء جلسته العامة اليوم، في العاشرة صباحًا بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب عن سياسيات الحكومة بالمجالات المختلفة، أبرزها طلب من بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وأخر عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام، وطلب ثالث للعضو ذاته عن سياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزارات بالمحافظات.

كما تتضمن الطلبات طلبًا من سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق، وسياسة الحكومة بشأن الإهمال الطبي بالمستشفيات، بالإضافة لطلبين من النائب رضا البلتاجي عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، وسياسة الحكومة بشأن ري 18 ألف فدان بمياه الصرف الصحي من ترعة الصف بحلوان.

ومن المنتظر أن تناقش الجلسة كذلك طلبًا من النائب برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضواً، بشأن سياسة الحكومة حول تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الأدري بالدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال آبار طريق بلاط الداخلة.​​​​​​

كما تتضمن الجلسة طلبًا مدرجًا من النائب محمود محي الدين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي 2014، وطلبين من الوائلي اليزابيث عبد المسيح وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد، وسياسة الحكومة بشأن تكدس التلاميذ في الفصول، وكذلك سياساتها بشأن عزوف الأطباء عن العمل بوزارة الصحة.