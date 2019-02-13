اليوم.. "الأعلى للإعلام" يناقش موقف شركات بحوث الرأي والمواقع الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في تمام الثانية ظهراً، لمناقشة عدد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الإعلامية.

ويستعرض الاجتماع لائحة الجزاءات الإعلامية وإحالتها إلى مجلس الدولة.

كما يستعرض الطلبات المقدمة من شركات استطلاعات الرأي وبحوث المشاهدة والموقف من المواقع الإلكترونية والتي لم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة حتى الآن، ويناقش المجلس موقف عدد من الشركات التي تطلب الحصول على تراخيص الصحف الورقية.

كما يناقش الاجتماع تقريرًا عن نشاط لجنة الشكاوى متضمنًا المخالفات الإعلامية والإجراءات التي اتخذت لإصدار تقرير الحالة الإعلامية في مصر.​