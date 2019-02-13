"فصل أي طالب لم يُسدد المصروفات".. وزير التعليم يرد على "دعوات إضراب" بشأن المدارس اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عما اسماه "إثارة المشاكل من بعض أولياء أمور"، رافضًا أي دعوات "إضراب" من أجل عدم دفع المصروفات المتعاقد عليها بشأن المدارس اليابانية.

وقال "شوقي"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إن مشروع المدارس اليابانية هو مشروع رئاسي يتبناه رئيس الجمهورية ويتابعه متابعة شخصية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استثمرت فيه لكي تقدم نموذجا راقيا لتعليم مصري بالنظام الجديد مع أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تساعد على بناء شخصية الطفل كما في اليابان.

وأضاف الوزير: "تم إفتتاح ٣٥ مدرسة حول الجمهورية في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ بتمويل مصري كامل، وتم تدريب المعلمين مع توافد دفعات إلى اليابان للتدريب المكثف على أنشطة التوكاتسو"، مشيرًا إلى أنه بعد بدء الترم الثاني بالمدارس تواترت المعلومات عن قيام بعض أعضاء مجالس الأمناء أو بعض أولياء الأمور بإثارة معلومات مضللة، وحض الأخرين على الضغط على الدولة من أجل عدم تسديد مصروفات الترم الثاني.

وصحح "شوقي" المعلومات الخاطئة والمضللة، كالآتي:

1) لا يوجد مدربين "توكاتسو" داخل المدارس اليابانية من الأساس، وأنشطة التوكاتسو يقوم بها المعلمون تحت إشراف المدربين والخبراء اليابانيين. ويزور الخبراء اليابانيون المدارس للتقييم مرتين في الشهر علي الأقل.

2) أما المدربون فيقومون بزيارة للمدارس كل أسبوع.

3) يراجع الخبراء اليابانيون أداء المعلمين بشكل دوري والتقارير المقدمة تشير إلى أن الأداء جيد جداً.

4) لا يوجد وجبات تقدم في المدارس اليابانية، وأن أنشطة التوكاتسو تقوم على تعليم الطفل النظافة وآداب الطعام، وهو ما يحدث في المدارس.

5) لا يوجد مطابخ بالمدارس لإعداد الوجبات من الأساس!

6) التجهيزات غير الموردة لا تخل بالعملية التعليمية للمرحلة العمرية بالمدرسة مثل معامل الكمبيوتر أو اللغات. وأن الدراسة في KG1، KG2، P1 لا تتطلب معمل علوم أو كمبيوتر ولذلك لم نجهز هذه المعامل في هذا التوقيت للحفاظ على الموارد والأصول وستدخل المدارس في الوقت المناسب لاستخدامها. أما بخصوص التجهيزات الأخرى مثل المناطق الخضراء جاري تنفيذها وتم تجهيز أكتر من ٦٠٪ من المدارس أثناء إجازة نصف السنة.

7) الأجهزة الخاصة بهيئة التدريس مثل الكمبيوترات وأجهزة التصوير فقد تم التعاقد عليها، وبدأ توريدها المدارس إلا أنها لا تخل بالعملية التعليمية. وقد جاءنا من مدرسة أسوان منذ دقائق (على سبيل المثال) ما يلي:

استلمنا الآن:

4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم

1 ماكينة تصوير

6 مبردات مياه بزجاجاتها

4 شاشات تفاعلية 65 بوصة + 4 حامل تعليق معدني

4 أكتيڤ كونكت

8) أثناء التقديم للالتحاق، تم شرح كل التفاصيل والتي مر عليها أولياء الأمور بشكل إجباري ووافقوا عليها قبل إدخال بيانات الطفل.

9) وهذا أيضًا يشمل خدمة الباص، وشركة الرواد قامت بإرسال مندوب لبعض شركات النقل للتعاقد مع أولياء الأمور بشكل مباشر.

10) وتشمل المصروفات قسط أول ٤٠٠٠، وقسط ثاني ٤٠٠٠ + ٢٠٠٠ جنيه أنشطة لتغطية المستهلكات في الفنون وغيرها.

11) التطبيق علي الموبايل، والذي تم دفع قيمته أول العام (قيمة الاشتراك ٢٠٠ يدفع مرة واحدة) سيتم تفعيله قريباً جداً وقد تأخر لأنه كان يحتاج إلى استيفاء البيانات الأولية.

12) لقد اعتمدنا المستوى الرفيع من اللغة الإنجليزية في المدارس اليابانية بدءًا من الترم الحالي وسيتسلم الطلاب والسادة المعلمين كتاب Connect Plus كما هو الحال في مدارس اللغات.

13) لقد اعتمدنا أيضاً تدريس الباقة المجمعة باللغة الإنجليزية في المدارس اليابانية بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

وذكر الوزير أنه تم التحاق حوالي ١٠٠ طفل جديد بدءًا من التيرم الثاني.

وأشار "شوقي"، إلى أنه في ضوء ما سبق فإن وزارة التربية والتعليم تقدم خدمات ممتازة في هذه المدارس الرائدة وتتابع جودة الخدمة التعليمية وتستجيب لكل الطلبات المنطقية والمشروعة لأولياء الأمور، ولكن الوزارة لا تقبل دعوات إضراب أو دعوات عدم دفع المصروفات المتعاقد عليها، لافتًا إلى أن ولي الأمر له الحق في نقل الابن أو الابنة إلى مدرسة أخرى إذا رأى ذلك، ولكن ليس من حقه فرض ما يراه مناسبًا كمصروفات للمدرسة.

وشدد الوزير، إلى أنه صدرت تعليمات إلى إدارة المدارس اليابانية "بفصل أي طالب لم يسدد المصروفات بعد فترة السماح وتحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة حكومية".