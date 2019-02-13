وفاة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر عن عمر ناهز 77 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: رحل عن عالمنا الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض. ولد الأنبا ثاؤفيلس في 6 أبريل عام 1942، وتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1967، ودخل الدير قاصدا حياة الرهبنة في 6 مايو 1975، فيما تم إعلانه راهبا باسم الراهب أغناطيوس السرياني، ونال رتبة القمصية في 5 أكتوبر عام 1980، وخدم في فرنسا على مدى 6 سنوات، منذ عام 1982 وحتى عام 1988. سيم أسقفا لمطرانية البحر الأحمر في 14 يونيو 1992 بيد المتنيح البابا شنوده الثالث البطريرك ال117 من تاريخ باباوات الكرسي المرقسي.

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