اليوم.. البرلمان يناقش أضرار استخدام الأكياس البلاستكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحدد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رضا البلتاجي، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة حلوان والمعصرة، و20 عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تجريم استخدام الأكياس البلاستيكية للحفاظ على صحة المواطنين.

كما ينظر مجلس النواب، طلبات إحاطة بخصوص قضايا الرقابة على المزارع السمكية المخالفة، وسياسة الحكومة بشأن تفعيل دور مدارس المتفوقين رياضيا وزيادة عددها، والمحافظة على المصانع الحكومية ذات النفع العام والتي يصدر ضدها أحكام قضائية بالإزالة والهدم، وبشأن مشاكل المواقف العشوائية في مصر، وتشجيع التعليم الفني الصناعي، وتوفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي الجامعات في تمام الساعة العاشرة صباحا.​