اليوم.. البرلمان يبدأ مناقشة مقترح "التعديلات الدستورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

يعتزم مجلس النواب، بدء جلسته العامة اليوم في العاشرة صباحا، على أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس).

وكذلك يناقش تقـرير لجنـة الشئـون الدستورية والتشـريعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019.

وكان البرلمان قرر تقديم موعد الجلسات العامة لينعقد الأربعاء، بدلا من الأحد ١٧ فبراير، على أن يبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة، ليومين متتاليين.

يذكر أن ١٥٥ عضوا تقدموا بتعديل ٢٢ مادة بالدستور أبرزها مد مدة الرئاسة لمدة ٦ سنوات لفترتين متتاليتين، وعودة مجلس الشورى وإلغاء الهيئات الإعلامية.

ومن المنتظر عقب الموافقة على تقرير اللجنه العامة، يعلن رئيس مجلس النواب، على عبد العال، إرسال التعديلات الى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وطبقا للدستور في مادته ٢٢٦ فلابد أن تستمر مناقشة هذه التعديلات لمده لا تقل عن 60 يوم، وعقب انقضائها، وخلال 15 يوم ينظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. ويتم التصويت نداء بالاسم للموافقة النهائية، ويستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويعقب الموافقة إرسال قرار مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية لرئيس الجمهورية ويتم إجراء الاستفتاء خلال 30 يومًا.