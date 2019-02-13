اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته بـ32 طلب مناقشة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة اليوم الأربعاء، ويبدأها بنحو 32 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، مقدمة من النواب ويبدأها بثلاث طلبات مقدمة من النائب العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل لائقة للشباب، العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مراقبة ومتابعة دور الأيتام ،العضو بسام فليفل وعشرين عضوًا، وسياسة الحكومة بشأن إعطاء المحافظين الحق في اختيار مديري مديريات الوزرات بالمحافظات.

ويضم هؤلاء الأعضاء كلا من العضو سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إهدار المال العام في رصف الطرق ، العضو رضا البلتاجي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من منطقة كابريتاج حلوان في السياحة العلاجية، العضو برديس سيف الدين عمران وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الأدري بالدولة.

كما تشمل العضو محمد عبدالهادي حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إزالة مستشفى أبو كبير بالشرقية ، العضو محمود محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي 2014، اليزابيث عبد المسيح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن كثرة الحوادث على الطرق السريعة في الصعيد والعضو يس عبد الصبور وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن المعايير التي تتبعها هيئة التنمية الصناعية في توزيع الأراضي الخاصة بالمشروعات، العضو حسين غيتة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مشاكل المواقف العشوائية في مصر.​