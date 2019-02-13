بـ 27 صباع حشيش.. مباحث الزيتون تضبط "ديلر" عزبة التجنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت مباحث الزيتون، عاطل يروج الحشيش على عملائه، بمنطقة عزبة التجنيد، حيث تم العثور بحوزته على 27 صباع حشيش، قبل بيعها لزبائنه.

وردت معلومات سرية للمقدم محمد أبو العطا رئيس مباحث سم شرطة الزيتون، تفيد قيام "أحمد ب أ"، عاطل، 28 سنة، يروج المواد المخدرة على متعاطيها بمنطقة عزبة التجنيد، وعلى الفور أمر العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، بسرعة القبض على المتهم.

أعد الرائد أحمد صبري معاون مباحث الزيتون، والقوة المرافقة له، كمينًا أمنيًا للمتهم، أسفر عن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، "27 صباع"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأقر المتهم أمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، بأنه يقوم بترويج المواد المخدرة على زبائنه عن طريق الهاتف المحمول، مؤكدًا أن يقوم بتوصيل المواد المخدرة لعملائه عن طريق الهاتف بعد طلبهم إياها.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.