أخبار مصر | الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الإلكتروني، في إطار الخدمات التي يقدها لمتابعيه، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر، على مدار اليوم والأيام المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل على شمال البلاد وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وعلى مناطق من الوجة البحرى والقاهرة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية .

- حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مدن ومحافظات مصر

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية.

- الأرصاد الجوية تعلن موعد تعرض البلاد لعواصف شديدة

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة المقبلين مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- الأرصاد الجوية: انخفاض شديد في درجات الحرارة ابتداءً الغد

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أنه يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أن الطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

- "الأرصاد" توجه نصائح لقائدي السيارات بشأن الطقس

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، مؤكدًا أن هناك فرص سقوط الأمطار مازالت متوسطة على الوجه البحري، بينما ستنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة بعد ظهر اليوم.

- الأرصاد الجوية تحذر من تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة

وحذر عبدالعال، في تصريحات صحفية، من تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

- الأرصاد الجوية: عدم استقرار الطقس يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية

وقال إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

- الصحة توجه عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس حفاظا على صحتهم

وحذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

- "الصحة" تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في هذا الموعد

وطالبت الصحة، في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

- الأرصاد الجوية: حالة الطقس في مصر اختلفت كثيرا بسبب التغيرات المناخية

كما قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

- "الأرصاد": هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة

وأشار رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

- الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس تضرب محافظات مصر خلال الأيام المقبلة

وأوضح رئيس التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن السيول ومعدلات المطر الكثيرة من التغيرات المناخية، وموجات الحرارة التي أصبحت تمتد لفترات طويلة، بجانب كثرة عدد العواصف الترابية وتوقيتاتها، وكل ذلك يؤكد أن مصر حدث لها تغيرات مناخية كبيرة، ومن المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منتصف الأسبوع الجاري، بانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

- "الأرصاد": اعرف المحافظات التي ستتعرض لـ"أمطار" خلال الأيام المقبلة

وتابع أن هيئة الأرصاد الجوية تنبأت بظهور السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة، وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، وهذه الموجه تتشابه مع التي حدثت يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي من حيث كمية المطر وبرودة الجو.

- أمطار غزيرة تصل لـ"السيول".. وحقيقة تعرض القاهرة لعواصف شديدة

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، لكن لا يوجد أي مؤشرات حتى الآن عن وجود عواصف ترابية أو رملية على القاهرة.

- درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر:

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 19

الإسكندرية 09 19

بلطيم 09 19

مطروح 09 19

السلوم 08 16

سيوة 03 20

بورسعيد 12 20

دمياط 12 18

الزقازيق 11 21

الاسماعيلية 07 21

السويس 08 19

العريش 08 21

رفح 07 20

رأس سدر 12 21

نخل 02 20

نويبع 15 22

طابا 11 20

كاترين 02 14

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 16 23

الفيوم 09 20

بني سويف 08 20

المنيا 06 21

أسيوط 07 21

سوهاج 08 22

قنا 09 23

الأقصر 11 24

أسوان 12 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 08 23

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 26

رأس حدربة 18 24

حلايب 18 24