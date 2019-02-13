شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر عن 77 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحل عن عالمنا الأنبا ثاؤفيلس، أسقف البحر الأحمر، عن عمر ناهز 77 عاما، مساء الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
ولد الأنبا ثاؤفيلس 6 أبريل 1942، وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1967، ودخل الدير قاصدا حياة الرهبنة 6 مايو 1975.
أعلن راهبا باسم الراهب أغناطيوس السرياني 5 أكتوبر 1976، وسيم قسا 2 يناير 1978، ونال رتبة القمصية 5 أكتوبر 1980، وخدم في فرنسا على مدى 6 سنوات.
سيم أسقفا لمطرانية البحر الأحمر 14 يونيو 1992 بيد المتنيح البابا شنودة الثالث.
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