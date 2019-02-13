شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني في القاهرة: الموارد البشرية هي الأهم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير اليابان بالقاهرة، ماساكى نوكى، إن الموارد البشرية في مصر تعتبر هي الأهم، كما هو الحال في اليابان، مشيرا إلى أن تنمية العنصر البشري ستتم مناقشتها للاهتمام به في قمة (مجموعة العشرين) في يوليو المقبل، و(التيكاد) في أغسطس المقبل، جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الجامعة اليابانية بالقاهرة، بالاشتراك مع منظمة صناعية يابانية، عن أسلوب الإدارة اليابانى في المصانع (كايزن)، في حضور ممثل هيئة التعاون الدول (جايكا) يوشوفومى أومورا، وعدد من الهيئات للتعرف على الأسلوب اليابانى في إدارة المصانع.

وتابع السفير: «في المدارس المصرية- اليابانية يتم تنظيم عمل مشترك للأطفال مثل تحديد شعار للفصل»، مضيفا: «في الكايزن يتم تنظيم دورة الجودة باستثناء موضوع واحد وهو الإنتاجية»، موضحا أن كل عضو في الكايزن لا يتلقى الأوامر، ولكن يأخذ المبادرة من نفسه، مؤكداً أن هذا المنهج هو أفضل طريقة.