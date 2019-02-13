اليوم.. محاكمة طبيب ابتز خطيبته السابقة بصور عارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة طبيب في اتهامه بالتشهير بخطيبته السابقة.

كانت نيابة المقطم والخليفة قد أمرت بإحالة قضية اتهام والد فتاة لخطيبها السابق إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى "ا.ن"، طبيب قام بخطبة زميلته وبعد فترة فسخ الخطبة بدأ يبتزها وأسرتها بصور عارية لها استولى عليها من هاتفها المحمول.

وتقدم والد الفتاة ببلاغ إلى رجال مباحث الانترنت بتفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنح التي أصدرت قرارها السابق.