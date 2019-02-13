وكيل "النواب": لا يجوز للجنة التشريعية إضافة مواد جديدة للتعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سحر عزام:

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيعقد جلسة مبكرة الأربعاء بدلًا من الأحد المقبل، لمناقشة ما جاء في التقرير الذي أعدَّته اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العامة وافقت بشبه إجماع على تقريرها بشأن التعديلات الدستورية، وستتم مناقشة التقرير غدًا في جلسة عامة، للتصويت ورفعها إلى اللجنة التشريعية والدستورية وفتح باب الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بعد ذلك.

وتابع أن اللجنة التشريعية والدستورية ستفتح حوارًا مجتمعيًّا لمناقشة التعديلات المقترحة تفصيليًّا دون إضافة أي مواد جديدة، مشيرًا إلى عدم جواز إضافة اللجنة التشريعية مواد جديدة للتعديل.