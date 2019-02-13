ضربة في مقدمة الرأس.. لغز مقتل فتاة سودانية داخل شقة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة سودانية مقتولة داخل شقة بمنطقة فيصل.

تلقى العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة أول فيصل بدائرة القسم.

انتقلت قوة من القسم بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة، وكشفت معاينة النقيبان هشام شهاب وكريم عبد الرازق، معاونا مباحث بولاق الدكرور، أن الجثة لفتاة ثلاثينية، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار ضربة بآلة حادة في مقدمة الرأس.

وشكل الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور فريق بحث بمشاركة معاوه النقيب أيمن سكوري لفحص علاقات المجني عليها ووجود خلافات بينها وآخرين قد ترقى لحد القتل من عدمه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.