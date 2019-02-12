شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: 1.2 مليار دولار حجم التجارة المصرية مع أفريقيا سنويًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يعمل على الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على المستوى الاقتصادي.
وتابع «الجبلي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «حجم تجارة مصر مع الدول الأفريقية ضعيف حيث لا يزيد على مليار و200 مليون دولار سنويا».
وأوضح «الجبلي» أن اتحاد الصناعات ينظم بعثات ترويجية إلى الدول الأفريقية، لتعزيز حجم التجارة، مؤكدا أهمية العمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية للقارة السمراء.
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