شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في معرض «عرب هيلث» في دبي بساعة ذكية: اختراع مصري 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اختتام دورته الرابعة والأربعين كشف المعرض الدولي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي «أراب هيلث» عن أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في قطاع الصناعات الطبية والصحية بمشاركة فعالة من جميع الشركات العاملة في قطاع الخدمات الصحية على المستويين الطبي والتقني للدولة وشاركت شركة هيلث إنسايتس في المعرض بجناح متميز بهذا المعرض الدولي الكبير، والذي يعد من أهم وأضخم المعارض التي تضم الخبراء والتكنولوجيا الجديدة في الذكاء الطبي واستخداماته والمعني بكل المتخصصين بالرعاية الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشارك به أكثر من 4500 شركة وأكثر من 10 آلاف إلى 15 ألف زائر من مختلف دول العالم.

وأوضح المهندس ناصر شحاتة، المدير التنفيذي لشركة هيلث إنسايتس، أن المشاركة في المعرض بغرض عرض منتجات الشركة الجديدة التي أردنا أن نكشف عنها خلال المؤتمر وعرضها على جميع المشاركين من جميع دول العالم، كما يعد فرصة عظيمة لنا لعرض خدماتنا ومدى التقدم العلمي الذي توصلنا له بفضل جهود فريق عمل الشركة وفي نفس الوقت نتطلع ونتعرف على الشركات المنافسة والشركات غير المنافسة لمجال عملنا ليكون بيننا نوع من التعاون.

وقال المدير التنفيذي للشركة: «لقد طورنا معداتنا لتعزيز مراقبة المرضى والقياس عن بعد باستخدام ACG، لمعدل ضربات القلب، وعمليات تشبع الدم بالأكسجين، والنشاط الكهربائي للقلب بدقة تشخيص عالية، ودرجة حرارة الجلد، وكذلك استنباط ضغط الدم بمعادلات ذكاء اصطناعي، ويجب أن يعمل هذا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى يتمكن من الاستمرار في المراقبة بينما يتمكن المريض من ممارسة حياته العادية خلال فترة المراقبة، لذلك ابتكرنا طريقة يمكن تثبيتها على المريض باستخدام الشرائط في أي وقت، كما طورنا نظم تقنية دقيقة تراقب حالة المريض أثناء فترة العلاج أو الفحص وإرسال بياناتها للطبيب المعالج لاختيار أنسب الطرق والبروتوكولات الملائمة لحالة المريض».

كل هذا له العديد من الاستخدامات فيما يتعلق بمراقبة المريض سواء في المنزل أو في المناطق الريفية والمرضى في المناطق النائية وعرضها على الاستشاري المعالج للحالة ويمكن للأفراد أن يقوموا بمشاهدة نشاط المريض ومعرفة مشكلته الصحية في أي وقت وكذلك يمكن استخدام أنظمة هيلث إنسايتس على متن الطائرات على سبيل المثال إذا كان أحد الركاب لديه مشكلة في القلب، فمعظم الخطوط الجوية الحديثة لديها اتصال بالإنترنت لذلك لا حاجة للهبوط في حالات الطوارئ قبل أن يقوم إخصائي بمراجعة جهاز المراقبة وACG المتابع للمريض واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الهبوط الاضطراري مطلوبًا أم لا حتى لا تتكبد شركة الطيران أي تكاليف باهظة نظرا لقرار الهبوط.

وعلى صعيد آخر، أكد المعرض أن خدمات الربط التي تقدمها عبر حلولها التقنية المتقدمة لا تقتصر على العمل داخل المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل فقط ولكنها أيضًا تشمل الربط مع أسطول الإسعاف لتوفير الوقت والإرشادات الطبية السريعة لحالات الطوارئ وغيرها فعندما يكون المريض على متن سيارة الإسعاف، يمكن للمستشفى مراجعة حالة المريض مع فريق الإسعاف المصاحب له وإعادة توجيهه إلى مركز آخر لديه الخدمة المطلوبة للمريض.

وكشف المهندس ناصر شحاتة أن الشركة نجحت في تصميم نظام طبي عرف باسم ميديكا كلاود كير، المصمم للعمل على السحابة الحاسوبية سواء داخلية أو خارجية يستهدف توثيق وتخزين وإدارة جميع خدمات الرعاية الصحية، وإدارة المرافق الطبية، ويشتمل على مزود لتحديد جهة الرعاية المناسبة للمريض سواء الرعاية الأولية أو مستشفى رعاية ثانوية أو مستشفى متخصص حسب الحالة، كما يعد مكتبة إلكترونية متكاملة يحفظ بها جميع الملفات المرتبطة بالتاريخ المرضي للحالة وجميع التحديثات من نتائج وتشخيص والاحتياجات الدورية للمريض ويمكن من خلال بوابة إلكترونية خاصة به، عبر اسم المستخدم والرقم السري أن يتواصل مباشرة مع الطبيب المعالج أو مركز تقديم الخدمة الطبية التابع له وذلك عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو الحاسب للتواصل والدردشة وكذا معلومات السداد المالي إضافة إلى حفظ جميع الصور أو مقاطع الفيديو وصور الأشعة والتحاليل فضلا عن المواد الفيلمية التعليمية للمرضى، وكذلك المشاركة في استطلاعات الرأي وتقديم الشكاوى مباشرة عبر الحساب الإلكتروني للمريض أو عبر تطبيق الهاتف المحمول ليتواصل بسلاسة مع مركز الرعاية الافتراضي الذي يتضمن كل هذا التكامل من الخدمات المقدمة للمرضي في المنازل فالنظام على سبيل المثال يراقب مقياس الألم للمريض ودرجة حرارته وضغط الدم ومن ثم تلقائيًا يتم تنبيه المراكز التابع لها لسرعة التواصل معه على الفور.

وكشف كريم أحمد مدير قطاع الأجهزة الطبية الذكية للشركة عن أحد المنتجات الحديثة للشركة خلال معرض عرب هيلث وهي ساعة ذكية طبية تراقب رسم القلب ونسبة تشبع الدم بالأكسجين ومراقبة الضغط ودرجة حرارة الجلد وتقوم بإرسال تقارير المريض إلى الطبيب مباشرة عند حدوث أزمة للتنبيه والتعامل مع الحالة، ويمكن للطبيب تحديد الأجهزة التي يتم تركيبها للمريض حسب الحالة وربطها بالساعة الذكية فمعظمها أجهزة صغيرة وسهلة الحمل.

وأكد كريم أن من أهداف الشركة أن يكون لدينا استعداد كامل لتوفير جميع المنتجات الملحقة للساعة الذكية ليتم تصنيعها داخل مصر من أجل نقل خبراتنا إلى السوق المصرية العريقة التي نفخر بالعمل بها منذ أكثر من ١٨ عاما، وحصل نظام الساعة الذكية وملحقاتها بالكامل على براءة اختراع مصرية من أكاديمية البحث العلمي في مصر إضافة إلى حصوله على علامة الجودة الأوروبية CE، كما أن المصنع الخاص بالشركة حاصل على الأيزو 13485 والمعنى بتصنيع الأجهزة الطبية.

جدير بالذكر، أن الشركة قد قامت بتعاقدات وتنفيذ البرنامج في عدد من المؤسسات الطبية العالمية والمشهود لها بالكفاءة والسمعة الطيبة في المجال الطبي في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في أكثر من 26 مستشفى بالمملكة، والذي تم تطبيقه منذ عام 2008 وأثبت نجاحه الفائق في تسهيل خدمات الرعاية والحجز الصحي، وهو ما شجع الشركة على التوسع في دول ماليزيا وأيرلندا وقريبا ألمانيا.