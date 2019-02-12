شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط من الأقصر: الرئيس السيسي يدعم القطاع السياحي بقوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال اجتماعها بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبدالقادر، وعدد من صناع السياحة بالمحافظة، على حرصها على زيارة محافظة الأقصر، والتي تعد إحدى الواجهات السياحية المهمة، حيث ناقشت مطالب ممثلي القطاع السياحي بالمحافظة في حضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيسي غرفتي الفنادق والشركات السياحية، والتسويق السياحي، وعدد من نواب البرلمان، موضحة أن عودة السياحة بهذا الكم بفضل عودة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأضافت «المشاط» أن الأقصر تعد واجهة سياحية مشرفة لمصر، وأن المحافظة السياحية حظيت خلال الموسم السياحي الجاري بمعدلات إشغال مرتفعة للغاية، خاصة بالفنادق العائمة بين محافظتي الأقصر وأسوان، مثمنة جهود وزارة الري بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأشادت بنجاح منظومة حل مشكلة الشحوط الذي كانت تواجه الفنادق العائمة خلال المواسم الماضية، لافتة إلى أنه سيتم عمل فرق مشتركة مع الغرف السياحية لحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

وأكدت وزيرة السياحة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم القطاع السياحي وبقوة وإنهاء جميع المشكلات التي تواجهه، مشيرة إلى وجود خطة لتنفيذ الإصلاح الهيكلي للقطاع السياحي من خلال التعاون مع البرلمان وجميع الوزارات المعنية.

وأشارت إلى أنها تعمل على دراسة الملف السياحي الخاص بالأقصر، وحددت عددا من النقاط التي ستعمل على إحداث ترويج سياحي ضخم لهذه المدينة السياحية التي تعد عاصمة السياحة في العالم، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجالس إدارة الغرف السياحية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث خطط التدريب للعاملين بالقطاع السياحي والارتقاء به من جميع الجوانب، مؤكدة أن هذا الاجتماع يعقبه اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء يتضمن مطالب القطاع السياحي، من مختلف الوزارات وآليات التنسيق.

كما أعلنت أن لديها خطة متكاملة تهدف إلى إنشاء وحدة لتحليل الأرقام والبيانات المتعلقة بالوزارة لمد العاملين في هذا المجال بالأرقام التي تخص الفنادق والعائمات، وكل ما يتعلق بالسياحة لمواكبة التطور الكبير في هذا القطاع على مستوى العالم.

ومن جانبه، أشاد ثروت عجمي، المستشار السياحي، لغرف شركات السياحة بالأقصر بهذه الزيارة التي تعد الأولى للوزيرة للأقصر، مطالبًا بضرورة إقامة كوبري الكباش الثالث الذي يَصْب إنشاؤه وإقامته في خدمة الحركة السياحية بالمدينة وتسهيل عمليات التنقل بين المعابد.

وطالب حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحية، من محافظ الأقصر، بضرورة عقد اجتماع مع محافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر، مع مساعد وزير الداخلية للمنطقة الجنوبية، لبحث التيسير في عمليات النقل ببن المحافظات وإيجاد آلية جديدة للتنقل بينها بما يسهل في نقل السياح ببن المحافظات المختلفة.

ومن جانبه، أشاد محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي، بدور الدكتور خالد العناني، والاكتشافات التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة من مقابر أحدثت حالة كبيرة في الأوساط السياحية والأثرية، ما يجعل مصر حاضرة في كل الصحف العالمية المهمة، وما تمثله من إضافة لزيادة التدفقات السياحية وزيادة الدعم للسياحة الثقافية للأقصر وأسوان، مطالبًا بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القطاع السياحي، والترويج له في جميع الأسواق السياحية العالمية.