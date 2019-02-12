شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة على ميادين رمسيس وعبدالمنعم رياض وشوارع الجلاء و26 يوليو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة محافظة القاهرة، الثلاثاء، حملة مكبرة شملت ميادين رمسيس وعبدالمنعم رياض والإسعاف وشوارع الجلاء و26 يوليو.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى رفع جميع الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات بالأماكن المخصصة لهم، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعدم السماح بأي إشغالات بوسط المدينة وإلزام السيارات بالانتظار في الأماكن المخصصة لها وتكثيف الحملات المركزية بالتنسيق بين أجهزة أحياء الأزبكية وبولاق وعابدين وغرب القاهرة وشرطة المرافق برفع جميع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة وإلزام سائقي الميكروباص بالوقوف في الأماكن المخصصة لهم.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية إعادة الانضباط لشوارع القاهرة وفرض القانون وتفعيله بحزم ضد المخالفين مع التشديد على تواجد الحملات الأمنية والمرورية بصفة دورية على مدار اليوم صباحًا ومساءً.

حملة بميادين رمسيس وعبد المنعم رياض وشوارع الجلاء و26 يوليو

حملة بميادين رمسيس وعبد المنعم رياض وشوارع الجلاء و26 يوليو

حملة بميادين رمسيس وعبد المنعم رياض وشوارع الجلاء و26 يوليو