شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية للشباب: أنتم الطاقة الفاعلة للنهوض بمصرنا الغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الشباب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه، فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة في عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التي نحلم بها.

جاء ذلك خلال لقائه الأول بأعضاء برلمان الشباب، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، بحضور لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير، وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية، ومديري المديريات الخدمية، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أهمية التواصل مع الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم لتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.

وطالب المحافظ الشباب بالتدريب الجيد وتنمية المهارات والقدرات الخاصة بهم والأخذ بالأساليب العلمية الحديثة لمواكبة تكنولوجيا العصر وتماشيًا مع الاتجاهات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تقوم بوضع خطة استراتيجية تقوم على عمل جاد ومؤسسي من خلال إعداد قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية لتساعد في صنع القرار وذلك تحت عنوان «عقول مستنيرة وأيدٍ ماهرة» لتحقيق طموحات أبناء محافظة الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية أن الأفكار والابتكار والاستثمار تمثل مثلث تطوير وتقدم الدولة، فالأفكار الهادفة تؤدي إلى ابتكار متميز وتحقق استثمارا جيدا يوفر فرص عمل وصناعة جادة ويخلق منتجا قادرا على المنافسة في الأسواق ويساعد في تحسين مستوى الدخل والاقتصاد، وقال إن العلم والتعلم والمعرفة والتقدم قضية وطن وهدف شعب تبناهما رئيس الدولة والذي يقدر العلم ويقدسه للانطلاق بمصرنا الغالية نحو دروب النجاح والأمل في مستقبل مشرق.

كما شهد اللقاء جلسة حوار مفتوحة بين المحافظ والشباب استمع فيها لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء ليؤكد أن الشرقية شهدت خلال الأربع سنوات الماضية استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لإقامة مشروعات في قطاعات «التعليم – الصحة – مياه الشرب – الصرف الصحي – الإسكان – الطرق» وجارٍ استكمال تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 25 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية ولتقديم خدمات متميزة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وطالب المحافظ الشباب بتسليط الضوء على ما تقدمه الدولة من إنجازات حقيقية ومشروعات قومية لإرسال رسالة طمأنينة للمجتمع بأن الوطن بخير وبحاجة للتكاتف والتوحد من جميع فئات المجتمع ومؤسساته لتحقيق أهداف التنمية المنشودة وتحسين مستوى حياة المواطنين.

وبدأت فعاليات لقاء الشباب مع محافظ الشرقية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبتها كلمة للشاب محمد هندي، رئيس برلمان الشباب، أكد فيها أهمية تنظيم هذه اللقاءات الشبابية مع التنفيذيين للتعرف على ما يقدمونه من مجهودات وأعمال تنعكس بصورة جيدة على المواطنين من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن برلمان الشباب له دور هام وحيوي في تأهيل كوادر سياسية قادرة على تصدر المشهد السياسي على أسس وقواعد سليمة ويقوم بتبني جميع المبادرات الإنسانية النبيلة التي يتم طرحها من مؤسسات المجتمع المدني.

وطالب رئيس برلمان الشرقية بدعم مبادرة «سيدة الدلتا في عيون أبنائها» من خلال تنظيم زيارات مع برلمان الطلائع للأماكن الأثرية والحضارية داخل محافظة الشرقية لوضعها على الخريطة السياحية، كما وجه الدعوة لمحافظ الشرقية لحضور جلسات برلمان الشباب، للاطلاع على ما يدور فيه من مناقشات ومقترحات هامة والاستماع لمشاكل الشباب.

من جانبه، أعرب وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحضور اللقاء الشباب الأول والذي تنظمه المديرية ليدلل على عمق العلاقة التي تجمع بين القيادات التنفيذية والشباب للمساهمة في الارتقاء بمحافظتنا العريقة، مشيرًا إلى أن المديرية تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لتوفير التدريب اللازم للشباب لإبراز ما لديهم من إمكانيات وقدرات لدفعهم نحو المشاركة السياسية والاجتماعية فهم طاقة إيجابية وكنز استراتيجي لبناء الحضارات وإعلاء شأن الأمم.

وأرسل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وأعضاء برلمان الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحصول مصر على رئاسة الاتحاد الأفريقي لتعود لمكانتها الطبيعية فهي قلب ونبض القارة السمراء، متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم والرقي بمصرنا الغالية.