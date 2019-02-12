شكرا لقرائتكم خبر عن المفتشون الروس: الفنادق بمصر بحالة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من خبراء السياحة الروس الذين أجروا جولة تفتيشية ببعض الفنادق المصرية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، الأسبوع الماضي، للراغبين في حجز رحلات سياحية لمصر خلال الفترة المقبلة: «لا تتوقعوا الحصول على خصومات كبيرة للسوق الروسية، بعد إطلاق الرحلات المباشرة بين البلدين، لأنه رغم غياب السياح الروس، لم تتنازل الفنادق المصرية عن مكانتها، كما أن الخدمات والبنى التحتية للفنادق المحلية خلال الفترة القليلة الماضية رائعة جدًا كما ولا تبدو المنتجعات المصرية فارغة».

وقالت ماريا ريكونوفا، عضو فريق التفتيش التي أجرت بالفعل تفتيشًا للفنادق في شرم الشيخ التابعة لشركة Pegas Touristik، إن «الانطباعات العامة جيدة جدًا، ورغم أن عدد من الفنادق لا يعمل على الإطلاق، وبعض الفنادق الواقعة في الصف الثاني من البحر مغلقة، فإن الموجودة على الصف الأول تحظى بنسبة إشغال جيدة، في المقابل لا تزال نتائج المبيعات السابقة في الفترة الماضية جيدة جدًا في الغالبية العظمى، وكثير من الفنادق خضع لتجديد جزئي، المنتجع لا يبدو فارغا، لكن ربما أقل ازدحامًا، من دون الروس، لأن السياح القادمين من رابطة الدول المستقلة لا يزالون يسافرون إلى مصر، كما أن الموظفين بهذه الفنادق لا يزالون يجيدون اللغة الروسية».

وأوضحت «ريكونوفا» أن الواقع يقول إن حالة بعض الفنادق لم تتغير نحو الأفضل، «لكن هذا بسبب غياب الروس تحديدًا، لكن على الجهة الأخرى هناك فنادق جديدة جميلة، بنيت حديثا، هناك من تم تجديده بشكل جيد، أو تغيير أو اسم مالكها أو شركة الإدارة الخاصة بها، وبشكل عام لن أقول إن هناك أي تغييرات مهمة فيما يتعلق بالخدمة».

واختتمت تصريحاتها قائلة إنه بدون رحلة مباشرة ستكون الأسعار في الاتجاه العام على أي حال أعلى، لكن الفنادق المصرية بشكل عام لا تقف فارغة، ولكنها مليئة بالأسواق الأخرى، وإذا لزم الأمر، فإن أصحاب الفنادق سيفتتحون الفنادق الموجودة في الخطوط الخلفية للبحر، ربما سيتكلفون بعض الأموال في تكلفة التحرك للشواطئ أو الخدمات أو الطعام، لكن الفنادق المشهورة أصبحت الآن ممتلئة بشكل جيد، وخصوماتها للسوق الروسية ببساطة لن يكون له معنى.

خبراء الأمن والنقل الروس يتفقدون صالة السفر الدولية بمطار الغردقة - صورة أرشيفية

خبراء الأمن والنقل الروس يتفقدون صالة السفر الدولية بمطار الغردقة - صورة أرشيفية

خبراء الأمن والنقل الروس يتفقدون صالة السفر الدولية بمطار الغردقة - صورة أرشيفية

خبراء الأمن والنقل الروس يتفقدون صالة السفر الدولية بمطار الغردقة - صورة أرشيفية

خبراء الأمن والنقل الروس يتفقدون صالة السفر الدولية بمطار الغردقة - صورة أرشيفية