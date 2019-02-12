شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد تعاقدها مع الخطوط الرومانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تعاقدها مع شركة الخطوط الرومانية، وذلك بعد توقف رحلات الأخيرة لمطار القاهرة الدولي لأكثر من خمس سنوات.

وفي هذا الصدد، استقبل المهندس محمد فتح الله، رئيس شركة الخدمات الأرضية، الثلاثاء، وفدا من شركة الخطوط الرومانية يترأسه Alexandru Szlivka مدير عام الإجراءات والاتفاقيات لمناقشة بنود التعاقد والتي تضم خدمات نقل البضائع من وإلى القاهرة، والخدمات الأمنية وأيضًا زيادة عدد الرحلات العارضة إلى المحطات الداخلية في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والتي استؤنفت العام الماضي.

وأوضح بيان أن مصر للطيران للخدمات الأرضية ستبدأ في تفعيل خدماتها في إبريل المقبل حيث تسير الخطوط الرومانية رحلاتها بواقع رحلتين أسبوعيا.

حضر اللقاء ممثلون عن شركات مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن الجوي بخلاف قطاع الأمن بالشركة الذي سيقدم خدماته الأمنية للشركة الرومانية.